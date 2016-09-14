Артикул: 20-30Ткань бельтинг суровый БФ-БД. Ширина 140 см.
926 руб. /пог.м
Артикул: 20-30Ткань бельтинг суровый БФ-БД. Ширина 120 см.
848 руб. /пог.м
Артикул: 20-30Ткань бельтинг суровый БФ-БД. Ширина 110 см.
761 руб. /пог.м
Артикул: 20-30Ткань бельтинг суровый БФ-БД. Ширина 100 см.
722 руб. /пог.м
Артикул: 20-30Ткань бельтинг суровый БФ-БД. Ширина 90 см.
688 руб. /пог.м
Артикул: 142Бязь отбеленная ГОСТ. Плотность 140 г. Ширина 80 см
50.5 руб. /пог.м
Артикул: 262Бязь отбеленная ГОСТ. Плотность 140 г. Ширина 150 см
92 руб. /пог.м
Артикул: 262Бязь отбеленная. Плотность 120 г. Ширина 150 см
79.9 руб. /пог.м
Артикул: цветнойВетошь обтирочная. Махра крупный лоскут 40х60 см.
242 руб. /кг
Артикул: цвет.Ветошь обтирочная. Фланель цветная лоскут 40х60 см
279.5 руб. /кг
Артикул: белыеПростыни белые, крупный лоскут 70х80 см
250 руб. /кг
Артикул: цветнойПростыни цветные, крупный лоскут 70х80 см
194 руб. /кг
Артикул: цветнойВетошь обтирочная стандарт: грубые смесовые ткани, 60% ХБ, 40% ПЭ
78.5 руб. /кг
Артикул: белаяПутанка стандарт 39 (концы обтирочн.) брикет 10 кг
109 руб. /кг
Артикул: БелыйВетошь обтирочная. Белый трикотаж лоскут 40х60 см
182.5 руб. /кг
Артикул: белаяВетошь обтирочная белая хб (секонд хенд, рубашки и сорочки) 40х60 см.
166 руб. /кг
Артикул: 43Мадаполам ГОСТ. Плотность 100 г/м2. Ширина 80 см
54.5 руб. /пог.м
Артикул: ---Мадаполам. Плотность 70 г. Ширина 80 см.
24.8 руб. /пог.м
Артикул: 43рМадаполам. Плотность 70 г. Ширина 80 см
26.5 руб. /пог.м
Артикул: 6498Марля медицинская отбеленная. Плотность 52 г
22.8 руб. /пог.м
Артикул: 6498Марля медицинская отбеленная ш. 90 см. Плотность 39 г/м2
20.5 руб. /пог.м
Артикул: 6498Марля медицинская отбеленная ш. 90 см. Плотность 36 г/м2
17.5 руб. /пог.м
Артикул: 6498Марля медицинская отбеленная. Плотность 32 г
15 руб. /пог.м
Артикул: 6498Марля медицинская отбеленная. Плотность 28 г
14 руб. /пог.м
Артикул: 6498Марля медицинская отбеленная. Плотность 26 г
12.5 руб. /пог.м
Артикул: С-124 ЮГПолотно палаточное ВО (хаки) арт. С-124 ЮГ, ш. 150 см, пл. 270 г/м2
247 руб. /пог.м
Артикул: С-124 ЮГПолотно палаточное ВО (Олива) арт. С-124ЮГ, ш. 150 см, пл. 270 г/м2
201 руб. /пог.м
Артикул: 12с45Полотно палаточное отбеленное ВО ш. 150 см, пл. 250 г/м2, арт. 12с45.
143 руб. /пог.м
Артикул: 12с45Полотно палаточное (хаки цв. 39) ВО, ш. 150 см, пл. 250 г/м2
219 руб. /пог.м
Артикул: 12с45Полотно палаточное (хаки цв. 36) ВО, ш. 150 см, пл. 250 г/м2
216 руб. /пог.м
Артикул: 17с215Полотно палаточное (хаки цв. 37) ВО, ш. 150 см, пл. 230 г/м2
194 руб. /пог.м
Артикул: 11252Брезент СКПВ артикул 11252. Плотность 590 г/м2. Ширина 90 см
244.5 руб. /пог.м
Артикул: 11292Брезент СКПВ артикул 11292. Плотность 500 г/м2. Ширина 90 см
210.5 руб. /пог.м
Артикул: 11292Брезент ОП артикул 11292. Плотность 530 г/м2. Ширина 90 см
184 руб. /пог.м
Артикул: 11293Брезент ОП артикул 11293. Плотность 480 г/м2. Ширина 90 см
161 руб. /пог.м
Артикул: 11293Брезент СКПВ артикул 11293. Плотность 430 г/м2. Ширина 90 см
181.5 руб. /пог.м
Артикул: 11255Брезент СКПВ 11255. Плотность 380 г. Ширина 90 см
156 руб. /пог.м
Артикул: 11255Брезент ОП 11255. Плотность 450 г/м2. Ширина 90 см
140 руб. /пог.м
Артикул: 11255Брезент ОП эконом 11255. Плотность 430 г. Ширина 90 см
134 руб. /пог.м
Артикул: цветнаяСалфетка техническая фланель цв./отбел. (бесшовная)
17 руб. /шт
Артикул: отбеленнаяСалфетка техническая вафельная отбеленная (бесшовная) 40х40 см
7 руб. /шт
Артикул: отбеленнаяСалфетка техническая бязь отбеленная (бесшовная) 40х40 см
8.5 руб. /шт
Артикул: отбеленнаяСалфетка техническая бязь отбеленная (бесшовная 30х40)
7 руб. /шт
Артикул: отбеленнаяСалфетка техническая мадаполам (бесшовная)
8 руб. /шт
Артикул: 151-106Ткань мешковина. Плотность 360 г. Ширина 106 см (Лён-Джут)
148 руб. /пог.м
Артикул: 151-106Ткань мешковина. Плотность 360 г. Ширина 106 см
134 руб. /пог.м
Артикул: 151-106Ткань мешковина. Плотность 320 г/м2. Ширина 106 см
136 руб. /пог.м
Артикул: 14133Ткань упаковочная. Плотность 270 г. Ширина 110 см
118 руб. /пог.м
Артикул: 14133Ткань упаковочная. Плотность 210 г. Ширина 110 см (Лён-Джут)
95 руб. /пог.м
Артикул: 14133Ткань упаковочная. Плотность 190 г. Ширина 110 см
80 руб. /пог.м
Артикул: 14133Ткань упаковочная. Плотность 190 г. Ширина 95 см
73 руб. /пог.м
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